Toon Aerts trekt aan de alarmbel: "We weten gewoon van niks"

Een maand geleden presenteerde de UCI de nieuwe kalender van de Wereldbeker. Voor het overige weten de veldrijders nog niets over het nieuwe veldritseizoen.

De veldrijders kunnen op dit moment twaalf datums inplannen in hun agenda voor komende winter, die van de manches van de Wereldbeker. De UCI maakte op 19 april de nieuwe kalender bekend, die er anders uitziet.

Zo wordt de manche in de Verenigde Staten geschrapt en begint de wereldbeker nu pas op 24 november en eindigt die op 26 januari, een week voor het WK. De UCI gaf vier crossen ook een beschermde status.

Aerts wacht op veldritkalender

De dag voor of de dag zelf van de crossen in Dublin (1 december), Oristano (8 december), Hulst (21 december) en Besançon (29 december) mag er geen andere veldrit worden georganiseerd. Dat heeft wellicht gevolgen voor de Superprestige en X2O Trofee.

Zij moeten hun kalender nog altijd bekendmaken. "Dit is ambetant. Het is bijna zomer en we weten nog niks. Ik vind het vooral moeilijk dat we nog niet weten wanneer we gaan starten", zegt Toon Aerts bij Wielerflits.

Hij wil vooral weten wanneer het seizoen begint, eind september of begin oktober. Al denkt Aerts wel dat het na het WK gravel op 6 oktober zal zijn. "Dat lijkt me het meest logische."