📷 BORA-hansgrohe gaat shoppen bij INEOS Grenadiers

Roger Hammond is de nieuwe sportdirecteur van BORA-hansgrohe. Hij komt over van INEOS Grenadiers waar hij aan de slag was als Head of Racing.

Zijn nieuwe job gaat op 1 juni in. In juli wordt BORA-hansgrohe Red Bull-BORA-hansgrohe. De ploeg heeft grote ambities met de komst van de nieuwe aandeelhouder.

Zo wil het de komende jaren de Tour de France winnen. Hammond was sinds 2021 aan de slag bij INEOS Grenadiers.

“Roger en ik kennen elkaar al vele jaren”, zegt Ralph Denk van BORA-hansgrohe. “We reden vroeger wedstrijden tegen elkaar op de fiets. Daarna werkten we samen in zeer verschillende constellaties en gedurende vele seizoenen.”

“Het is geweldig dat onze paden elkaar nu weer hebben gekruist. Ik waardeer Rogers zeer professionele racevoorbereiding en zijn sterke wedstrijdanalyses. Ik ben blij dat hij ons team van ploegleiders versterkt.”

“Ik ben erg enthousiast om bij BORA-hansgrohe aan de slag te gaan”, klinkt het bij Hammond. “Ik heb genoten van het volgen van hun progressie van een kleine continentale ploeg naar een toonaangevende ploeg in de WorldTour. De ambitie die Ralph en zijn team hebben voor de toekomst klinkt net zo inspirerend, ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van de reis.”

