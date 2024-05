Manager bevestigt afwezigheid Wout van Aert: Organisatie toont begrip

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag wordt de Heistse Pijl gereden. Dat zal evenwel zonder Wout van Aert zijn, zo was te horen op de voorstelling van de race.

Wout van Aert werd gelinkt aan de deelname aan de Heylen Vastgoed Heistse Pijl in Herentals van zaterdag. Maar past dit wel in zijn revalidatie?

“Het antwoord hierop is neen”, maakte organisator en manager Jef Van De Bosch meteen duidelijk aan Het Nieuwsblad. “Al begrijp ik wel dat ik hier de voorbije dagen enorm veel vragen over kreeg. De link van Wout met Heylen Vastgoed en het feit dat de wedstrijd in zijn vertrouwde omgeving wordt gereden.”

Het kwam even ter sprake, maar gaat uiteindelijk niet door en daar toont de organisatie begrip voor. “We moeten eerlijk durven stellen dat de doelen van Wout in wedstrijden van een hoger niveau liggen dan de onze. Zijn deelname aan de Ronde van Noorwegen was vooral om te kijken waar hij stond. En omdat Wout ook echt heel graag wou koersen.”

Van Den Bosch is zelf ook de manager van Wout van Aert. Hij wist wel Jordi Meeus en Alexander Kristoff te strikken voor de koers.

“Als je naar de erelijst kijkt staan er veel renners met naam op. Tom Boonen, Dylan Groenewegen, Arnaud De Lie en vorig jaar nog Olav Kooij. Onze wedstrijd is echt ideaal om jongeren kansen te geven een volgende stap te laten zetten in hun wielerloopbaan.”