Nederland kijkt verbaasd op van derde renner in selectie voor Olympische Spelen

Nederland mag met drie renners naar de Olympische Spelen. Bondscoach Koos Moerenhout koos voor een opvallende naam in de selectie.

Ons land mag vier renners afvaardigen naar de Olympische Spelen in Parijs, voor Nederland gaat het om nog eentje minder en wordt nog een stukje moeilijker.

Geen gemakkelijke klus dus voor de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout. Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle waren al zeker van hun selectie.

En dus moest Moerenhout nog een derde naam kiezen. Zijn keuze viel op Daan Hoole als helpende hand voor Van der Poel en Van Baarle.

“Iedereen weet inmiddels dat ik blij ben dat Mathieu de keuze heeft gemaakt om enkel de wegwedstrijd in Parijs te gaan rijden. Met een duidelijke focus en een degelijke route richting de Spelen gaan we opnieuw voor succes met deze ploeg. Het parcours leidt de renners dwars door de straten van heel Parijs en met name de klimmetjes rondom Montmartre bieden kansen. Daan Hoole zal de twee kopmannen gaan steunen en zal deelnemen aan de tijdrit", klonk het bij de bondscoach

In Nederland kijken ze nogal vreemd op van die keuze. Olav Kooij of Thymen Arensman was de naam die er verwacht werd. Hoole zal zowel de wegrace op 3 augustus als de tijdrit op 27 juli rijden in Parijs.

Bondscoach Sven Vanthourenhout had de Belgische selectie al begin mei willen bekendmaken, maar deed dat nog niet door de blessures van Van Aert en Evenepoel. Het zal nog eventjes duren voor het lijstje officieel bekendgemaakt wordt.