Vanthourenhout verklapt wanneer de selectie voor de Spelen pas bekendgemaakt wordt

Deze zomer worden in Parijs de Olympische Spelen gehouden. Bondscoach Sven Vanthourenhout mag echter slechts vier renners selecteren.

Met amper vier renners mag de Belgische ploeg naar de Spelen in Parijs. Bovendien moet je in die vier namen zowel mannen voor de wegrit als de tijdrit opnemen. Geen gemakkelijke opdracht dus voor bondscoach Sven Vanthourenhout.

Met Remco Evenepoel en Wout van Aert lijken twee plaatsjes al zeker, het is dan ook uitkijken naar wie de laatste twee tickets voor Parijs zullen gaan. Iedereen verwacht vier grote namen, maar dat ziet Vanthourenhout eventjes anders.

“Ik ga niet vier kopmannen selecteren om iedereen te plezieren of politiek correct te zijn. Het is mijn job om een zo sterk mogelijk viertal te selecteren met renners die een gezamenlijk doel nastreven en waarin iedereen zijn rol kent”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Shortlist

Normaal was de planning om de selectie begin mei al bekend te maken, maar door de blessures van heel wat Belgen heeft de bondscoach de bekendmaking van de vier namen een hele tijd uitgesteld.

“Voor 12 juni zal ik mijn selectie voorleggen aan Belgian Cycling, het BOIC zal de selectie bekendmaken de week voor de start van de Tour”, klinkt het.

Vanthourenhout is er momenteel nog niet helemaal aan uit. “Uiteraard heb ik een plan in mijn hoofd maar mijn keuze is nog niet definitief. Ik wil nog eens langsgaan bij de acht renners die momenteel nog deel uitmaken van mijn shortlist.”