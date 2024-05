Nederlandse bondscoach reageert op gerucht dat Mathieu van der Poel de selectie bepaalt

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout verraste met zijn selectie voor de Olympische Spelen. Daan Hoole is de opvallende derde man.

Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel waren op voorhand al zeker van hun plekje in de driekoppige selectie van Nederland voor de Olympische Spelen in Parijs. Iedereen verwachtte Olav Kooij of Thymen Arensman in de selectie, maar dat werd het niet. Bondscoach Koos Moerenhout koos totaal onverwacht voor Daan Hoole.

Hij zal zowel op de weg als in de tijdrit de kleuren van Oranje verdedigen. In Nederland keken ze nogal vreemd op van de keuze die de bondscoach gemaakt heeft, maar die komt met de nodige uitleg om zijn keuze te verdedigen.

“Ik heb heel goed over de selectie nagedacht”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Arensman zou voor de tijdrit een prima optie zijn. Hij rijdt hartstikke goed, getuige zijn topklasseringen in tijdritten en zesde plaats in het eindklassement van de Ronde van Italië. De wegrit is echter leidend geweest voor de selectie. We maken met Mathieu een grote kans op goud.”

Keuze van Mathieu van der Poel

Geen Arensman omdat de klemtoon op de wegrit ligt valt te begrijpen, maar waarom dan geen Olav Kooij meenemen?

“Ik heb Olav gebeld. Hij was teleurgesteld en dat is logisch, want dit is iets waar hij zijn zinnen op had gezet. Tegelijk heeft hij begrip voor de tactische keuze en mogelijke scenario’s die kunnen ontstaan. Ik heb er goed over nagedacht en ik denkt dat we met deze drie renners de meeste kans hebben om met Mathieu en Dylan te scoren.”

Al beweren kwatongen dat Mathieu van der Poel de keuze gemaakt heeft. “Ik heb hem daar nooit over gehoord, hij doet daar niet moeilijk over. Hij weet ook heel goed waar hij zelf toe in staat is. Het belangrijkste is dat hij een goed duo vormt met Dylan en zij vullen elkaar altijd goed aan.”