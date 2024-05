"Dat was een realitycheck voor Wout van Aert"

Wout van Aert mag zich opnieuw wielrenner noemen. Hij maakte na enkele maanden blessureleed zijn langverwachte comeback in de Ronde van Noorwegen. Echt van harte liep het daar niet elke dag. Wat mogen we de komende tijd van hem verwachten? De analyses lijken gemaakt.

In de eerste twee ritten moest Wout van Aert nog passen in de finale, in het weekend mengde hij zich wel twee keer in de debatten. Dat leverde een derde en vierde plaats op voor de sterke Belg, die nog zoekt naar zijn beste vorm.

"Dit was een goede koers om opnieuw te beginnen na mijn valpartij. En een goede basis om opnieuw vooruit te kijken", aldus Wout van Aert daarover zelf vorige week. Ondertussen zijn ook de analyses over hem gemaakt.

© photonews

"De eerste twee dagen was het een realitycheck", aldus Wim Vos in Café Koers. "Zeker de eerste rit ... Een gezonde van Aert eindigt daar altijd in de top-5. Thibau Nys won die rit, de slotklim was een lopertje van drie-vier kilometer."

Beetje bij beetje verbeteren voor Wout van Aert?

"Wout van Aert moest meteen lossen en de rest laten gaan en hij leek toen zelf wat geschrokken. Zo afzien om veertigste of zo te worden in de Ronde van Noorwegen ... Dat had hij niet helemaal verwacht", aldus Vos.

En dat in een zeer beperkt deelnemersveld - om het nog netjes uit te drukken. De Ronde van Noorwegen was natuurlijk pas de eerste race voor Wout van Aert. De komende weken zal het beetje bij beetje moeten verbeteren richting Tour de France en (vooral) Olympische Spelen.