Evenepoel schaart zich er helemaal achter om nog serieuze stap verder te gaan met oproep: "Laat innerlijke Remco los"

Remco Evenepoel heeft een glasheldere boodschap gelanceerd. Voor al zijn fans is Schepdaal op 10 augustus de place to be.

Na afloop van de Tour de France en de Olympische Spelen vindt Remco Evenepoel het het geschikte moment om zijn tweede R. EV Ride te organiseren. Daar heeft hij donderdag een persbericht over in de wereld gestuurd. De R. EV Ride is een samenkomst van Remco Evenepoel en zijn fans, met ook enkele fietstochten op het menu.

Het is ook een evenement dat tot stand komt via een samenwerking met de Proximus Cycling Challenge, dat tien van de mooiste fietstochten in België bundelt. Proximus moedigt iedereen dan ook aan om zich in te schrijven voor de R. EV Ride en die boodschap heeft Evenepoel met veel plezier gedeeld in zijn Instagram Stories.

Uitdaging voor fans Remco Evenepoel

De Proximus Cycling Challenge verklaart de inschrijvingen voor de tweede editie van de R. EV Ride voor geopend. "Laat je innerlijke Remco vrij", klinkt het. Een pittige uitdaging voor wie er ook op af komst, of je nu gewoon bent om te fietsen of niet. Het is voor de deelnemers te hopen dat Remco zich die dag een beetje inhoudt.

Dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn. Remco Evenepoel zal dan al een periode van heel wat intense inspannngen achter de rug hebben en voor hem is die dag vooral een prettig weerzien met de fans.