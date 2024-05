In de schaduw van De Lie en Van Gils, maar al vijftien keer(!) in top-10: "Van cruciale waarde"

Bij Lotto-Dstny wordt de voorbije maanden en jaren vooral gekeken naar Arnaud De Lie, Maxim Van Gils en de onfortuinlijke Lennert Van Eetvelt. Toch is er nog een vierde absolute topper volledig aan de oppervlakte aan het komen.

Jenno Berckmoes mag gezien worden als de koning van de ereplaatsen. In het Circuit Franco-Belge werd de 23-jarige jonge Belg knap vierde. Dat was al meteen zijn vijftiende top-10 klassering dit seizoen: straffe cijfers.

Met al zijn ereplaatsen is hij goed bezig om punten te vergaren in het UCI-klassement, wat voor Lotto-Dstny van belang kan zijn als ze in 2026 opnieuw naar de World Tour willen. Zelf wil hij graag ook eens winnen.

© photonews

"Het is een ontgoocheling, want ik kwam voor de overwinning", aldus Jenno Berckmoes zelf tegenover La Dernière Heure. "Al doet het wel deugd dat ik er nog bij zat in het slot, zeker tussen al de toppers die er present waren."

Mario Aerts vol lof voor Jenno Berckmoes

"Ik voel dat ik veel progressie heb gemaakt sinds mijn komst bij de ploeg. Ik denk dat ik beter kan worden en ik wil nog veel bijleren op gebied van voeding, maar ook binnen de koers zelf. Dat kan me enkel maar helpen."

Sportief Directeur Mario Aerts ziet in Berckmoes ook een interessant profiel: "Hij is licht en redelijk explosief. Hij is niet de rapste, maar hij kan koersen winnen. En voor ons is hij van cruciale waarde met zijn plaatsing, omdat we op jacht zijn naar punten."