Jongeling van Soudal - Quick Step blijft indruk maken met mooie dubbelslag

In de Vredeskoers heeft Paul Magnier een knappe dubbelslag geslaan. Hij won de tweede etappe met veel overmacht en is ook de nieuwe leider in het klassement in de Tsjechische jongerenkoers.

Paul Magnier is neoprof bij Soudal - Quick Step. Deze week is hij actief bij het Franse team in de Vredeskoers in Tsjechië. Daar stond op vrijdag de tweede etappe op het programma en dat was er eentje met toch wel wat hoogtemeters.

Het was dan ook uitkijken wie er het beste uit zou komen in de Course de la Paix Grand Prix Jeseníky onderweg van Unicov naar Rymarov over zo'n 120 kilometer. In Rymarov kregen we uiteindelijk een pelotonsprint.

© photonews

Die sprint was over kasseien en dus toch best gevaarlijk. Niet voor Paul Magnier, die alles en iedereeen uit het wiel reed. Aan de streep had hij zelfs drie seconden voorsprong op eerste achtervolgers Del Grosso en Ruiz Acuna.

Dubbelslag voor Magnier

Door het tijdsgewin is Paul Magnier ook de nieuwe leider in de Vredeskoers. Het is na een profzege in de Challenge Mallorca en een etappe in de Ronde van Oman al de derde zege van het seizoen voor de jonge Fransman.

Met Jente Michels werd er een Belg knap vijfde in de tweede etappe. Op zaterdag en zondag staan er nog twee etappes op het programma, dan komen we meteen te weten wie de editie 2024 van de Vredeskoers zal winnen.