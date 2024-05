Megalomaan contract tot 2030 voor Tadej Pogacar? Dit zegt de teammanager daarover

Tadej Pogacar won de voorbije editie van de Giro met sprekend gemak. Zijn ploeg UAE Team Emirates zou hem een nieuw contract voorgesteld hebben. Het lijkt erop dat de succesformule nog jaren zal verder gaan.

Tadej Pogacar heeft ondertussen al een ferm palmares bij elkaar weten te fietsen, maar de 25-jarige renner lijkt de eerste jaren nog niet te zullen worden verzadigd. Momenteel ligt hij tot eind 2027 onder zeil bij UAE Team Emirates.

Op dit moment zou de Sloveen 6 miljoen euro verdienen. Als hij naar een andere ploeg wil, dan moeten die daarvoor 150 miljoen euro betalen als ontsnappingsclausule. Zijn team wil hem echter nog langer aan zich binden.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou er een nieuw contract op tafel liggen tot 2029 of 2030. Pogacar zou dan 8 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Het feit dat het WK wielrennen in 2028 naar Abu Dhabi komt speelt zeker mee in de beslissing van de sjeiks die achter UAE Team Emirates zitten.

Contract tot 2030 voor Tadej Pogacar?

Rest de vraag: is er iets van aan? Teammanager Joxean Matxin heeft zich bij Sporza uitgelaten over de zaak. En hij is enigszins op de vlakte gebleven, al heeft hij zelf ook wel een duidelijke mening als het van hem zou afhangen.

"Daar heb ik niks over te zeggen. De contractbesprekingen zijn in handen van Mauro Gianetti", verwijst hij naar de CEO van UAE Team Emirates. "Maar als het van mij afhangt, krijgt Tadej een levenslang contract."