'Na Mikel Landa nog meer versterking voor Remco Evenepoel: sterke klimmer op weg naar Soudal Quick-Step'

Hoe meer sterke klimmers, hoe beter Remco Evenepoel omringd kan worden. Soudal Quick-Step kijkt duidelijk met die insteek rond op de markt de laatste jaren.

Vorig jaar was de entourage van Remco Evenepoel nog ontgoocheld over het gebrek aan versterking dat de kant van Soudal Quick-Step uit kwam. Er was wel tevredenheid over de komst van Mikel Landa. Op basis van het niveau dat de Spanjaard dit jaar haalt, lijkt die tevredenheid alvast wel op zijn plaats te zijn.

Alleen: daar bleef het bij. Er moet dus nog verder werk gemaakt worden van een sterke kern rond Remco Evenepoel om hem de best mogelijke kans te geven om de Tour de France te winnen. In 2025 lijkt er al zeker een renner bij te komen die in dat profiel past. Eentje die vertrouwd is met de Franse wegen ook.

Rondetalent gelinkt aan Soudal Quick-Step

Volgens Het Laatste Nieuws is Valentin Paret-Peintre op weg naar Soudal Quick-Step. De 23-jarige Paret-Peintre is al enkele jaren één van de grotere klimmerstalenten in het peloton. De Fransman koerst dit jaar voor Decathlon AG2R en heeft net een sterke Giro achter de rug. Na drie seizoenen bij die ploeg is hij einde contract.

Officieel mogen contracten voor het volgende wielerseizoen pas vanaf 1 augustus bekendgemaakt worden. Er hoeft dus nog niet snel verwacht worden dat Soudal Quick-Step de komst van Paret-Peintre aankondigt. Als de geruchten kloppen zou hij alleszins een interessante aanwinst kunnen zijn voor de Wolfpack.

Paret-Peintre reed sterke Giro

Paret-Peintre won in de voorbije Giro de tiende rit met aankomst in Bocca della Selva. Hij werd ook nog tweede in de laatste bergrit naar Bassano del Grappa, een rit waar Pogacar zijn zinnen had op gezet. Paret-Peintre eindigde de Giro op een zestiende plaats in het algemene klassement.