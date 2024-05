Ploegleider geeft Vingegaard en Visma-Lease a Bike bitter weinig hoop: "Weg ligt open voor Pogacar naar Tourzege"

Als winnaar van de vorige twee edities zou Vingegaard eigenlijk favoriet moeten zijn. Dat aan Pogacar ook in de Tour weinig te doen zal zijn, is desondanks een theorie die steeds meer bijval krijgt in wielermiddens.

Het was in de Giro wel een demonstratie van erg hoog niveau, nietwaar? Al kijkt Marc Madiot er in een gesprek met Cyclism'Actu niet van op. "Ik vind niet dat er iets eigenaardig is aan de prestatie van Pogacar", zegt de ploegleider van Groupama-FDJ. "Er is niets verrassends aan." We wisten dat hij boven de rest zou staan."

© photonews

"Dat was het geval. Er was geen strijd", ziet Madiot vooral hoe de verwachtingen bevestigd worden. Maar als Vingegaard de Grand Départ haalt, volgt straks in de Tour mogelijk een ander beeld. Al zou Madiot daar zeker zijn geld niet op inzetten. "Of we een mooi gevecht krijgen in de Tour? Neen, neen", schudt hij zijn hoofd.

"Als hij de lijn van de Giro kan doortrekken, zal hij mijn insziens hetzelfde niveau halen in de Tour de France", zegt Madiot over Pogacar. "En dan zal het op dezelfde manier uitdraaien, ot toch ongeveer. De weg ligt naar een Tourzege ligt op dit moment open voor hem."