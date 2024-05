Remco Evenepoel stilaan expert in terugkeren na zware crashes: analist laat zich erover uit of het nu moeilijker is

Succes komt er niet zomaar in de koers, weet Remco Evenepoel als geen ander. De zware crashes die hij al meemaakte, moet zowel letterlijk als figuurlijk voor littekens zorgen.

Topsporters weten vaak sneller te herstellen en Remco Evenepoel laat op zijn 24ste zien dat hij zeker nog de veerkracht heeft om terug te knokken. Wat nog niet wil zeggen dat het gemakkelijk is. Iedereen weet nog hoe de wereld de adem inhield bij zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije in 2020. Na zo'n val is het vaak hetzelfde patroon.

Eerst is er tijd nodig om de verwondingen te laten helen. Nadien moet de wielrenner in kwestie fysiek weer naar zijn topvorm toewerken. En mentaal moet hij er ook zien mee om te kunnen. Angst is immers een slechte raadgever en al helemaal in een peloton. Er mag geen schrik zijn om opnieuw tegen de grond te gaan.

Goed dat Evenepoel weer begint te koersen

Voormalig wielrenner Ciryl Saugrain denkt niet dat Remco Evenepoel daar last van heeft. "Op dit moment denk ik dat zijn val in de Ronde van het Baskenland op korte termijn meer fysieke dan psychologische littekens achterlaat", zegt de Fransman aan RTBF. Het is wel goed dat Evenepoel in de Dauphiné terug begint te koersen.

"Competitie is de enige plek om te weten of je bang bent of niet." Wedstrijden rijden is immers iets helemaal anders dan trainingen probleemloos afwerken. "Op training volg je je lijnen, neem je geen risico's en sta je niet onder druk."