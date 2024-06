Jonas Vingegaard pakt het alleszins helemaal anders aan dan Wout van Aert

Jonas Vingegaard en Wout van Aert zitten grotendeels in hetzelfde schuitje. Beiden moeten ze zich reppen om aan de start van de Tour te kunnen komen.

Op zich zijn ze wel hersteld van hun valpartijen eerder in het jaar, maar het is nu nog de vraag of ze tijdig een voldoende niveau kunnen halen om deelname aan de Tour de France te wettigen. Dat is een duidelijke gelijkenis tussen de situaties van deze twee kleppers van Visma-Lease a Bike. Er is ook wel een groot verschil.

Zo zal Van Aert de Tour vooral rijden in functie van de Olympische Spelen. Voor Van Aert is de olympische wegrit één van zijn grote doelen van het najaar. Zijn grootste eerstvolgende doel zelfs. Voor Jonas Vingegaard is dat helemaal niet het geval. Sterker nog: de Deen zal zelfs niet aan de start komen op de Spelen in Parijs.

Pedersen kopman van Deense selectie

Dat is helemaal zeker nu de Deense bondscoach Anders Lund alle namen voor zijn selectie voor de Spelen zijn ingevuld. De denen die op 3 augustus de wegrit zullen rijden, zijn Mikkel Bjerg, Michael Morkov, Mads Pedersen en Mattias Skjelmose. Het Scandinavische land heeft Pedersen aangeduid als kopman.

Niet verwonderlijk uiteraard, gezien zijn ervaring met eendagskoersen en kampioenschappen. Bjerg en Skjelmose zullen ook de olympische tijdrit rijden. Jonas Vingegaard zal dus uitblinken in afwezigheid op de Olympische Spelen in Parijs. Op zich wel jammer dat zo'n groot evenement zo'n topper zal moeten missen.

Van Aert naar Spelen en Vingegaard niet

Al zal Vingegaard er wellicht niet te veel van wakker liggen, die is vooral bezig om zo goed mogelijk te kunnen presteren in de Tour de France. In die optiek ziet het vervolg van het seizoen er voor hem dus al anders uit dan voor Wout van Aert.