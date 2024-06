Kristoff nog lang niet versleten en maakt klavertje vier in maand tijd compleet, Belgische sprinter maakt misbaar in Heist

Er komt maar geen sleet op Alexander Kristoff. Het zijn wel erg productieve maanden voor hem, nu hij ook in de Heistse Pijl heeft raak geschoten. Van Uden en Capiot vervolledigden de top 3, Meeus maakte misbaar.

De vroege vlucht in deze wedstrijd bestond uit nagenoeg allemaal mannen uit de Lage Landen. Mauro Verwilt zorgde voor de Belgische inbreng. Onze noorderburen waren pas echt goed vertegenwoordigd met Van Sintmaartensdijk, Duba, Klaver en de vijfde vluchter die een halve Nederlander is. Achter hem zit een apart verhaal.

Van der Tuuk is een Nederlander van oorsprong, maar heeft sinds 2004 de Poolse nationaliteit. In elk geval was het voor alle aanvallers koersen geblazen in de lokale ronden. BORA-hansgrohe, de ploeg van spurter Jordi Meeus, zorgde er voor dat van de kloof bij het ingaan van de laatste ronde nog amper iets overbleef.

Frustratie bij Jordi Meeus

Van der Tuuk zag de bui hangen en ging er alleen vandoor. Nadat zijn solotocht erop zat, was het afstevenen op de sprint. Meeus was zeker de mannen met prima papieren. Na het werk van zijn ploeg was het des te frustrerender dat twee man voor hem de deur dichtdeed en hij zo ingesloten geraakte. Weg kans op de zege.

Meeus maakte nog wel misbaar, maar koopt daar niets mee. Alexander Kristoff trok er zich allemaal niets van aan en spurtte aan de linkerkant van de baan onverstoord naar zijn overwinning. Zijn vierde al in minder dan een maand. Daarvan behaalde hij er drie op Belgische bodem. Op zijn 36ste is de man van UNO-X nog niet versleten.

Eén Belg op het podium

De dichte ereplaatsen waren voor de Nederlander Casper van Uden en onze landgenoot Amaury Capiot. Een andere Belg, Milan Fretin, miste het podium op een haar na.