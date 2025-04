Laatste voorganger van Tadej Pogacar uit zijn twijfels: "Weet niet of hij dat kan"

Kan Tadej Pogacar met zijn gewicht onder 70 kilogram zondag strijden om de zege in Parijs-Roubaix? Ook de laatste renner die dat klaarspeelde heeft zijn twijfels.

Met zijn gewicht tussen de 66 en de 68 kilogram is Tadej Pogacar een pak lichter dan de andere favorieten. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen schommelen rond de 75 kilogram.

Ook de winnaars van de voorbije jaren wogen allemaal minstens 75 kilogram of meer. Denk maar aan Greg Van Avermaet, Tom Boonen, Fabian Cancellara of Johan Vansummeren. Allemaal renners die gemaakt waren om op kasseien te rijden.

Kan lichtgewicht Pogacar Parijs-Roubaix winnen?

De enige renner die in de 21ste eeuw Parijs-Roubaix won en geen 70 kilogram woog was Servais Knaven in 2001. "Ik woog toen 68 of 69 kilo. Dat scheelt niet zoveel met Pogacar. Dus is het simpel: dan moet hij het ook kunnen", zegt Knaven bij HLN.

Toch twijfelt ook Knaven aan de kansen van Pogacar, ook al kan de Sloveen bijna alles. Het zou de Nederlander verbazen als Pogacar mannen zoals Van der Poel, Van Aert en Pedersen op vlakke kasseistroken uit het wiel kan rijden.

"Dan moet hij echt een pak meer vermogen leveren om dat voor mekaar te krijgen. En ik weet niet of hij dat kan. Op de kasseien in het wiel zitten is echt wel een voordeel. Maar hij heeft ons al genoeg verbaasd, misschien kan hij dat ook wel."