Mathieu van der Poel dit jaar wél op zijn wenken bediend en organisatie van Parijs-Roubaix klopt zich op de borst

Mathieu van der Poel stak vorig jaar zijn mening niet onder stoelen of banken en de organisatie van Parijs-Roubaix heeft geluisterd. Geen chicane meer voorafgaand aan het Bos van Wallers.

Het aanleggen van een chicane voor het Bos van Wallers was vorig jaar een opvallende veiligheidsmaatregel. Mathieu van der Poel schrok zich een hoedje en schreef voor aanvang van de wedstrijd op X: 'Is dit een grap?' Het hield hem niet tegen om naar de overwinning te soleren, maar ook na afloop van de koers bleef hij achter zijn standpunt staan.

"Gelukkig zaten we daar niet meer met een heel peloton. De koers was nog niet in een beslissende plooi gelegd, maar er zat toch maar 30-40 man nog vooraan", slaakte hij een zucht van opluchting op de persconferentie na Parijs-Roubaix 2024. "Het is heel goed dat ze naar bepaalde opties kijken, maar tijdens de verkenning was het nog erger dan de beelden die ik gezien had op video."

Gouvenou verduidelijkt aanpassingen

De organisatie keek er ook dit jaar naar en haalde de chicane er uit. "We hebben dus enkele aanpassingen gedaan in de aanloop naar de Trouée d'Arenberg. In de buurt van Valenciennes hebben we vijf kasseisectoren gegroepeerd in een straal van vijftien kilometer. Vorig jaar werd er veel gepraat over de fameuze chicane. Dit jaar liggen er vier haakse bochten vlak voor de Trouée d'Arenberg", zegt Thierry Gouvenou bij VRT NWS.

De parcoursbouwer van Parijs-Roubaix is er rotsvast van overtuigd dat het ook een effect zal hebben op het koersgedrag. "Dat zal de snelheid uit het peloton halen en het peloton op een lint trekken. Daardoor vermindert het risico op valpartijen in de Trouée d'Arenberg", is zijn hele redenering. Laten we alvast hopen dat hij gelijk krijgt.

Van der Poel zal tevreden zijn

Mathieu van der Poel zal alleszins ook tevreden zijn dat er dit jaar in Parijs-Roubaix geen sprake is van een chicane.