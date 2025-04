Hij krijgt samen met Belgen cruciale rol: belangrijke ploegmaat Pogacar geeft Adrie van der Poel gelijk en Vanmarcke ongelijk

Wat wordt het voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix? Volgens Vanmarcke wint hij niet, volgens Adrie van der Poel is hij topfavoriet. Met Nils Politt spreekt een belangrijke ploegmaat zijn geloof in zijn kopman uit.

"Het maakt me heel blij dat hij meedoet. Tadej is zo'n klassevolle renner. Zijn beslissing om Parijs-Roubaix te rijden is iets speciaal en ik zal ook deel uitmaken van de ploeg. Ik geloof dat hij ook bij zijn eerste deelname Parijs-Roubaix kan winnen", aldus een optimistische Politt. "We hebben een ploeg met veel ervaring en renners die weten hoe je Parijs-Roubaix moet rijden, zoals ikzelf, Florian Vermeersch en Tim Wellens."

Er wacht Politt en de vernoemde Belgische renners een belangrijke rol. "We kunnen Tadej in een heel goede positie brengen. Als je kan aanvallen zoals hij op de Kwaremont, dan kan je ook goed zijn in Parijs-Roubaix." Sep Vanmarcke heeft echter al verklaard dat Pogacar bij zijn debuut niet kan winnen, omdat hij renners als Pedersen, Van der Poel en Van Aert niet zomaar kan lossen op het vlakke.

Geloof van Politt in Pogacar is groot

Speelt het inderdaad niet in het nadeel van Pogacar dat er geen hellingen zijn? "Neen, want Parijs-Roubaix is ook een superzware koers, ook al is het vlak", weerlegt Politt die theorie. "Iedereen zit daar op zijn limiet. Daar kan je ook het verschil maken als je twee-drie extra versnellingen in de benen hebt. Hij zal zeker goed zijn." Politt volgt zo de redenering van Adrie van der Poel.

Die benadrukte ook al dat het vooral aan de benen ligt en schuift daarom Pogacar naar voren als topfavoriet. Politt weet nog heel goed wat hij ervaarde bij zijn eigen debuut in het Noorden van Frankrijk. "Het is alsof je ten oorlog trekt: je weet nooit waar je gaat belanden. Je weet nooit of je een lekke band oploopt, of plots met een kapotte fiets zit of ergens in een gracht ligt. Je bent nerveuzer dan voor de andere koersen."

Niet denken aan gevaar in Parijs-Roubaix

Bij Pogacar is het zo dat hij altijd wel ontspannen oogt. "Ik denk dat hij ook wel nerveus zal zijn voor de start." Is die koers niet te gevaarlijk voor hem? "Het is overal gevaarlijk, ook in koersen zoals Brugge-De Panne. Ook op training kun je aangereden worden of een fout maken en vallen. Als je hieraan denkt, moet je een andere job doen. Gaan golfen, ofzo."