Belgische revelatie Fretin mag Parijs-Roubaix niet rijden van zijn ploeg om opvallende reden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De driejaarlijkse cyclus in het wielrennen komt dit jaar opnieuw aan ten einde. En dus maken ploegen opnieuw opmekerlijke keuzes om hun vel te redden.

De Franse ploeg Cofidis staat voorlopig op een 17de plaats in de driejaarlijkse ranking van 2023-2025 wat het aantal UCI-punten betreft. De top 18 behoort in de volgende cyclus van 2026-2028 dan tot de WorldTour-teams.

Met een marge van 2000 UCI-punten op nummer 19de Uno-X Mobility heeft Cofidis op dit moment nog een mooie voorsprong, maar toch wil de Franse ploeg geen risico's nemen. Het wil zo snel mogelijk zeker zijn van zijn plaats in de top 18.

Fretin rijdt Parijs-Roubaix niet

Daarom past het ook programma's van renners aan, zoals van Milan-Fretin. Dankzij een overwinning in de Clasica de Almeria, een ritzege in de Ronde van de Algarve en heel wat ereplaatsen in Belgische klassiekers scoorde Fretin dit seizoen al 508 UCI-punten.

"Normaal zou ik Parijs-Roubaix rijden, maar het wordt de Ronde van Limburg", zegt Fretin bij Het Nieuwsblad. "Iedereen weet dat de UCI-punten voor onze ploeg heel belangrijk zijn. De kans dat ik die in de Ronde van Limburg kan rapen, is veel groter."

"Het zou mooi geweest zijn om mezelf met de toppers te meten in Roubaix, maar het zal niet voor dit jaar zijn." Op 16 april wordt de Ronde van Limburg gereden en die eindigt traditioneel op een massasprint.