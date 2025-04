Van der Poel en Pogacar koersen met horloges van 300.000 euro, manager komt met opmerkelijke uitleg

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar rijden rond met een horloge van 300.000 euro, Lotte Kopecky rijdt rond met een iets goedkoper model. Maar waarom rijden renners überhauptmet een horloge rond hun pols?

Renners wegen maniakaal hun voeding af, gaan op hoogtestage en willen een zo licht mogelijke fiets. Alles wordt er gedaan om zo weinig mogelijk gewicht mee te sleuren. Toch dragen meer en meer renners een (peperduur) horloge tijdens het koersen.

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar dragen een Richard Mille van 300.000 euro. Lotte Kopecky, Jasper Stuyven en Biniam Girmay zijn dan weer ambassadeur van het populaire Zwitserse horlogemerk Breitling.

Wielrenners als uithangbord van horlogemerken

Waarom zijn wielrenners plotseling zo in trek bij horlogemerken? "Wielrennen is het nieuwe golf", zegt Alex Carrera bij Sporza Daily. Hij is onder meer de manager van Pogacar en Girmay. "De koers was vroeger een populaire sport, maar nu is het ook cool geworden."

"Dan trek je automatisch vermogende mensen aan. Topmanagers gaan tegenwoordig graag fietsen en geven veel geld uit aan materiaal. Wel, zij kunnen die bedragen dus ook neertellen voor horloges. Daarom zetten horlogemerken steeds vaker in op wielrenners als ambassadeurs."

En zoveel weeg zo'n horloge ook niet. "Een horloge zoals dat van Mathieu en Tadej weegt amper 15 à 20 gram", zegt liefhebber Oliver Naesen. "Draaien of vibreren doet het evenmin. Je ondervindt er dus eigenlijk geen nadelen van."