Discussie over record in Ronde van Vlaanderen is volledig gekeerd: zelfs Mathieu van der Poel zelf spreekt klare taal

In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen ging het vaak over het record. Mathieu van der Poel kreeg immers een eerste kans om alleen recordhouder te worden.

Momenteel is Mathieu van der Poel één van de zeven renners in de geschiedenis die de Ronde van Vlaanderen drie keer won. Niemand won ooit vier keer of meer. In aanloop naar de editie van dit jaar zeiden mederecordhouders als Tom Boonen en Johan Museeuw wel dat Van der Poel waarschijnlijk ooit dat record zou breken.

Dat is dit jaar niet gebeurd, maar uiteraard komen er nog kansen aan voor de 30-jarige Van der Poel. Desondanks krijgt die hele discussie rond dat record nu wel een ander beeld. Het is immers al twee keer op rij dat Pogacar bij een deelname de maat heeft genomen van Van der Poel. Met zijn twee zeges lonkt het record nu misschien wel vooral voor de Sloveen.

Van der Poel haalt zijn gelijk

Van der Poel had voor de koers van voorbije zondag al verklaard dat het moeilijk zou worden om het record te verbreken. Of hij daar ooit in slaagt of niet, hij heeft alleszins al gelijk gekregen. "Ja, daarom. Er zijn genoeg renners die de Ronde van Vlaanderen drie keer hebben gewonnen van wie iedereen dacht dat ze die wedstrijd vijf of zes keer gingen winnen."

In zo'n lastige koers zullen de omstandigheden zeker ook niet elk jaar meezitten. "Het is geen gemakkelijke wedstrijd. Ik denk dat Pogacar misschien wel het meeste kans maakt om ooit dat record te breken", zegt Van der Poel nu zelf. Die indruk krijg je inderdaad stilaan, al hangt het er ook vanaf of Pogacar daar wakker van ligt. Hij rijdt immers niet elk jaar de Ronde van Vlaanderen.

Pogacar moeilijk te volgen

Pogacar is sowieso de beste renner van zijn generatie maar zou dus ook de beste renner ooit in de Ronde-geschiedenis kunnen worden. "Neen, het is niet zo dat je aan iets specifiek merkt dat hij de allerbeste is. Je moet 110% zijn om Pogacar te volgen", besluit Van der Poel.