De valpartij blijft niet zonder gevolgen: Visma-Lease a Bike brengt slecht nieuws over Victor Campenaerts

Er is nog meer slecht nieuws over Victor Campenaerts. Visma-Lease a Bike meldt dat hij na zijn val niet meer van start gaat in de Ronde van het Baskenland.

Voor Victor Campenaerts is het een Ronde van het Baskenland geworden om snel te vergeten. De korte tijdrit in en rond Vitoria-Gasteiz op de openingsdag was een doel voor hem. Campenaerts werd zevende in de tijdrit en strandde op twaalf seconden van de toptijd van Maximilian Schachmann. Onze landgenoot noemde dat een ontgoocheling.

In de tweede etappe deed Campenaerts het nodige werk voor de ploeg in de aanloop naar de sprint, maar hij kwam ten val op drie kilometer van de aankomst. "Campenaerts bereikte op eigen kracht de finish, maar bleek wel flink geschaafd", gaf Visma-Lease a Bike een eerste update over de Belg op zijn webstek na afloop van die tweede rit.

Campenaerts start niet meer

De Nederlandse ploeg moet nu op sociale media melden dat Campenaerts niet meer start in de derde etappe. "Na zijn valpartij tijdens de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland, zal Victor Campenaerts niet meer van start gaan in de rit van vandaag. We wensen Victor een spoedig herstel", is de boodschap die altijd volgt bij een opgave.

🇪🇸 #Itzulia2025



Following his crash during the second stage of Itzulia Basque Country, Victor Campenaerts will not be starting today’s stage.



We wish Victor a speedy recovery. 🍀 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 9, 2025

Het is niet enkel zijn ploeg maar ongetwijfeld de hele wielerwereld die Victor Campenaerts oprecht een spoedig herstel toewenst. Het was voorzien dat de maand april behoorlijk belangrijk voor hem zou worden, want na de Ronde van het Baskeland stonden ook klassiekers als de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma.

Herstel Campenaerts bepaalt programma

Of hij in die wedstrijden nog altijd aan de start kan komen, zal dus afhangen van hoe hij herstelt van zijn schaafwonden.