Wout van Aert krijgt tactisch advies ... van de organisatie: "Het is nog niet gewonnen voor Van der Poel"

Wout van Aert zal voor het eerst sinds 2023 de strijd aangaan met Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. Een lekke band voor Van Aert voorkwam toen een sprint tussen de twee.

Het zal Van Aert deugd doen dat hij in de Ronde van Vlaanderen in het wiel van Van der Poel kon finishen, in het eerstvolgende groepje achter Pogacar ook. In Parijs-Roubaix is er in theorie minder gelegenheid voor die twee om weg te rijden door het gebrek aan hellingen. Het handelsmerk van 'Pogi' en VDP is de lange solo, met de wetenschap dat ze ook niet traag zijn aan de meet als ze moeten spurten.

Die aanpak hoeft hen niet noodzakelijk de grote kassei op te leveren. "We hebben renners als Pedersen en Van Aert die kunnen profiteren van een andere tactiek. Dat kunnen ze doen door in de laatste kilometers te ontsnappen", geeft Thierry Gouvenou, die namens de organisatie opnieuw het parcours heeft uitgetekend, zijn kijk op de zaak bij VRT NWS.

Geen gewonnen spel voor Pogacar en Van der Poel

Een parcoursbouwer zal niet gauw zijn tactische inzichten delen, maar Gouvenou heeft als ex-renner natuurlijk wel een beeld van welke favoriet wat moet doen om te kunnen winnen. "Het is niet gewonnen voor Pogacar, het is niet gewonnen voor Van der Poel. Het blijft een open koers", waarschuwt hij. De organisatie zal hopen op spanning, na twee solo's van Van der Poel in de laatste twee edities.

In de Ronde van Vlaanderen stonden na afloop twee regenboogtruien te blinken op het podium. Krijgen we zoiets ook te zien in Roubaix? "Ja, het feit dat Pogacar aan de start staat, vergroot de kansen. Ik denk dat hij dat in zijn achterhoofd heeft. Ik zou graag willen zeggen dat het beter is dat hij bij zijn eerste deelname niet wint, zodat hij meerdere keren terugkomt."

Kopecky maakt grotere kans dan Pogacar

Zo is het ook gegaan in De Ronde. Pogacar won niet bij zijn eerste maar wel bij zijn tweede deelname en heeft de smaak duidelijk te pakken. Gouvenou acht de kans op winst van de wereldkampioene in Roubaix iets groter. "Ja, ik denk dat het voor Kopecky iets makkelijker zal gaan."