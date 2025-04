Uitstekend nieuws voor de Belgische wielerfan: 'Remco Evenepoel nog een extra wedstrijddag te bewonderen in eigen land'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Belgische wielerfan mag zich in de handen wrijven. De eerste wedstrijd van Remco Evenepoel komt er bijna aan en dat wordt niet zijn enige koers in eigen land.

De datum van 18 april 2025 staat al een hele tijd in het rood aangeduid op de agenda van Remco Evenepoel. Die dag vindt immers de Brabantse Pijl plaats en het is al maandenlang voorzien dat Evenepoel in die koers voor het eerst zijn opwachting zou maken na zijn ongeluk op training. Dat is ook nu, met nog ruim een week te gaan, nog altijd het plan.

We weten met zekerheid dat Evenepoel daarna ook de andere Ardennenklassiekers zal afwerken: de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De weg richting de Tour de France, het hoofddoel van Evenepoel dit seizoen, loopt daarna nog via deelname aan rittenkoersen in de Ronde van Romandië en de Dauphiné.

Evenepoel zou meedoen aan BK tijdrijden

Volgens Het Laatste Nieuws past er ook nog een andere wedstrijd in zijn aanloop naar de Tour de France en dat is het BK tijdrijden. Als olympisch kampioen en wereldkampioen tijdrijden heeft Evenepoel uiteraard de capaciteiten om ook op een BK te scoren in het werk tegen de klok. Alleen past een BK tijdrijden niet altijd op zijn programma.

Dat zou dit jaar dus wél het geval zijn. Het BK tijdrijden gaat door op vrijdag 27 juni in Brasschaat. Dat is net geen twee weken na het einde van de Dauphiné. Op dit moment zou Evenepoel dus stilaan volledig onder stoom moeten komen en dan kan hij een week voor de Grand Départ van de Tour zijn vorm reeds testen op het BK tijdrijden.

Evenepoel mikt op herhaling van 2022

Evenepoel zou dan in Brasschaat voor zijn tweede Belgische tijdrittitel gaan. Evenepoel heeft het BK tijdrijden al eens gewonnen in 2022, in Gavere.