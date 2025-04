📷 Verklapt Ruben Van Gucht wie zijn Belgische vriendin is? "We houden van Vlaanderens Mooiste"

Het liefdesleven van Ruben Van Gucht gaat stevig over de tongen sinds zijn passage in 'Het Huis'. Verklapte Van Gucht tijdens de Ronde van Vlaanderen iets te veel?

"Ik heb een leven in België en één in Kroatië. Ook relationeel", vertelde Ruben Van Gucht eind november vorig jaar in 'Het Huis'. "Ik val daar niemand mee lastig. Ik pleeg geen criminele feiten. Er wordt altijd open over gecommuniceerd."

"Niemand moet zich dus zorgen maken over de betrokkenen en ‘of ze het niet zal weten’. Dat is allemaal niet aan de orde", zei Van Gucht ook nog. Sindsdien is er veel speculatie over de vriendin die Van Gucht hier in België heeft.

Wie dat is, dat wil Van Gucht niet zeggen. De naam van Ine Beyen, ex-vrouw van Belgisch bondscoach Serge Pauwels duikt wel vaak op. Van Gucht en Beyen geven samen commentaar bij de vrouwenwedstrijden op de weg.

Na de Ronde van Vlaanderen postte Van Gucht op zijn sociale media twee foto's. Een van zichzelf bij de aankomst en een met Beyen. "We houden van Vlaanderens Mooiste", schreef Van Gucht erbij.

In de opmerkingen denken velen dat Van Gucht subtiel naar Beyen verwijst. "Mooi koppel, moet kunnen", "Mooi compliment voor Ine" en "Yes she is".