Tim Merlier voelt de bui al hangen voor Parijs-Roubaix: "Ik zoek geen uitvluchten, maar..."

Tim Merlier rijdt met de Scheldeprijs en zondag Parijs-Roubaix nog twee koersen dit voorjaar. Daarna gaat de riem er wat af bij de Europese kampioen.

Voor Tim Merlier is het al een bijzonder succesvol seizoen geweest. Hij won zes keer, hij sloeg twee keer toe in de AlUla Tour, de UAE Tour en Parijs-Nice, en is daarmee qua overwinningen veruit de beste Belg.

In het klassieke voorjaar kon Merlier nog niet scoren, dat probeert hij woensdag wel in de Scheldeprijs en zondag in Parijs-Roubaix. Al voelt Merlier, die in de Scheldeprijs aan zijn 25ste koersdag bezig is, dat het al een lang voorjaar is geweest.

Merlier toe aan wat rust

"Parijs-Nice kroop behoorlijk in de kleren. Dat is al lang geen voorbereidingskoers meer, hé. Er wordt even hard gereden en gestreden als in een grote ronde, je moet er echt top zijn", zegt Merlier bij HLN.

Ook zijn valpartij in de Classic Brugge-De Panne heeft Merlier geen deugd gedaan. Dinsdagavond pas zijn de draadjes uit zijn diepe vleeswond gehaald, maar die is nog altijd niet volledig geheeld. Wat erop wijst dat het niet zomaar een valpartij was.

Na Parijs-Roubaix gaat de riem er dan ook even af bij Merlier, zijn lichaam heeft nood aan een reset. "‘t Is niet dat ik op voorhand uitvluchten aan het zoeken ben. Maar je kunt er gewoon niet omheen", besluit Merlier nog.