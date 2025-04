Dit geheim wapen moet Wout aan zijn gedroomde overwinning helpen: "Het is bijna zeker dat Van Aert het gebruikt"

Het heeft er alle schijn van dat Wout van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike een geheim wapen zullen inzetten om Parijs-Roubaix te proberen winnen. Meer dan waarschijnlijk zullen ze beroep doen op het GRAVAA-systeem.

Dat zou allesbehalve een verrassing zijn, want in het verleden hebben ze bij Visma-Lease a Bike het GRAVAA-systeem al getest. Dat was voor het laatste in de actualiteit in februari. Een paar maanden later zou het ook ingezet kunnen worden bij een grote wielerafspraak. Het zou immers wel eens kunnen helpen om pech te vermijden in Parijs-Roubaix.

GRAVAA is een mechanisch snufje waarbij er via een knopje op het stuur wat extra druk in de bandenspanning gepompt kan worden. Omdat een renner op het ene moment gebaat kan zijn bij meer druk en op een ander moment bij minder druk, is dit een handige manier om doorheen een wedstrijd de bandenspanning te regelen. Dat zou een lekke band kunnen vermijden.

'Geen twijfel meer bij Visma-Lease a Bike'

Dat is net één van de zaken waar renners in Parijs-Roubaix vaak mee geconfronteerd worden. Op het YouTube-kanaal van de onafhankelijke journalisten van Escape Collective bespreken ze in de podcast Geek Warning de bandenbreedte waarvoor ploegen zullen kiezen in Parijs-Roubaix. Ronan McLaughlin is de materiaalexpert van dienst en bij hem is er geen twijfel meer.

McLaughlin gaat ervan uit dat Van Aert en zijn ploegmaats GRAVAA zullen gebruiken in Parijs-Roubaix. "Het is bijna zeker. Ik weet dat ze veel met GRAVAA gewerkt hebben, niet voor het systeem op zich maar voor het optimaliseren van de gebruiksinterface voor het stuur." Die materiaaltests zouden nu dus resulteren in gebruik tijdens een wedstrijd.

Van Aert sprak zich nog niet uit over Parijs-Roubaix

Van Aert had eerder verklaard dat Visma-Lease a Bike het dit jaar wel ging gebruiken in bepaalde wedstrijden maar had zich nog niet specifiek uitgesproken over Parijs-Roubaix.