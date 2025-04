Van Hooydonck geeft zijn verklaring voor de plotse wederopstanding van Wout van Aert en Visma-Lease a Bike

Nathan Van Hooydonck heeft zijn vroegere kopman Wout van Aert weer aan de oppervlakte zien komen. Ook de klassieke kern van Visma-Lease a Bike in zijn geheel presteert plots weer beter.

Na de E3 Saxo Classic hadden weinigen nog een cent gegeven voor de kansen van Visma-Lease a Bike in de volgende voorjaarsklassiekers. De positionering van zowel de ploeg als de kopman was in die koers niet al te best. Daarna hebben we de Nederlandse formatie tactisch weer straffe dingen zien doen en kwam ook de betere Van Aert weer bovendrijven.

Gaan we Visma-Lease a Bike nog vaker zo'n prestaties zien leveren? 'Dat hoop ik wel, ja. In alle eerlijkheid had ik gehoopt om het iets eerder te zien", is Van Hooydonck streng in Wuyts & Vlaeminck. "In de E3 en Gent-Wevelgem heeft Visma-Lease a Bike niet gepresteerd op het niveau dat van ons verwacht wordt. Dat hebben we in Dwars door Vlaanderen wel gedaan en in de Ronde van Vlaanderen hebben we dat kunnen herhalen."

Van Hooydonck hoopvol richting Parijs-Roubaix

"Ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken richting volgende week", is de ex-renner die nog altijd in de entourage van Visma-Lease a Bike zit hoopvol richting Parijs-Roubaix. Het plotse verschil in vorm van de ploeg is misschien minder makkelijk te verklaren, bij Van Aert heeft dat wel een reden. En wanneer de kopman goed is, kunnen de ploegmaats ook dat tikkeltje meer geven.

"Het is het effect van de hoogtestage én het gevoel in het peloton. Drie weken trainen op een berg, daar word je enorm goed van. Dan kom je naar beneden en het koersgevoel heb je dan natuurlijk niet. Net om in deze conditie aan de start te kunnen staan, rijdt hij niet meer wedstrijden. Kiezen is verliezen", zegt Van Hooydonck over het programma van Van Aert.

Van Aert moet altijd wel iets aanhoren

De kans is aanzienlijk dat Van Aert altijd wel wat kritiek zou moeten aanhoren. "Als Wout niet op hoogtestage gaat en hij is niet goed genoeg, dan zegt iedereen dat hij zijn vaste aanpak moest volhouden."