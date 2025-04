Merlier straks tegen Pogacar en Van der Poel maar deelt belangrijkste rol met Cameron en zegt waar zoontje Jules voor zorgt

De aanwezigheid van Pogacar en Van der Poel in het klassieke voorjaar zorgt ervoor dat ook Merlier hen binnenkort treft in Parijs-Roubaix. Eerst gaat die laatste op zoek naar de zege in Scheldeprijs. Als die zege er komt, is die sowieso geïnspireerd door zoontje Jules.

Het wielrennen lijkt alsmaar gevaarlijker te worden. Het zou niet onbegrijpelijk zijn moest de 32-jarige Tim Merlier, als vader van een jong zoontje, wat sneller in de remmen knijpen. Het vaderschap heeft op de Europese kampioen een ander effect. "Sinds Juleske er is, ben ik vaker beginnen winnen", lacht hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

In de sprint denkt Merlier dus niet aan het mogelijke gevaar. "Eerder in een ronde tijdens een afdaling in de gruppetto. Door mijn crossroots kan ik bepaalde situaties wel beter inschatten dan vele anderen. Eenmaal we de slotkilometer indraaien, dan... is mijn plek ook mijn plek. Ik laat niet met mijn voeten rammelen. Maar op mijn manier. Je zal me nooit onnodige risico's zien nemen."

Merlier bij favorieten in Scheldeprijs

Merlier is vandaag één van de topfavorieten in de Scheldeprijs. Als hij wint, zal hij dat resultaat ongetwijfeld opdragen aan Jules. Voor hem zorgen is prioriteit nummer één voor Tim en zijn partner Cameron Vandenbroucke. Binnen enkele dagen maakt Tim ook zijn opwachting in Parijs-Roubaix. Voor het eerst dit jaar zal hij zowel tegen Pogacar als tegen Van der Poel koersen.

De renner van Soudal Quick-Step heeft al wel wat ervaring met de Helleklassieker. "Doorgaans was het eerst anderhalf uur tot twee uur keihard knokken voor er, net voor de eerste kasseistrook, enige afscheiding kwam. Met dan al sterke renners, die redeneren: "We kunnen maar beter mee zijn, want in de finale schieten we toch tekort tegen Pogacar, Van der Poel, Pedersen en co.""

Nieuwe records in Parijs-Roubaix

Jaar na jaar heeft Merlier al vastgesteld hoe in Parijs-Roubaix een nieuw snelheidsrecord wordt neergezet. "Zeker in de Monumenten worden tegenwoordig geen cadeaus meer uitgedeeld."