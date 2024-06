Patrick Lefevere wil de lucht klaren na spanningen met Alaphilippe en ergert zich grondig aan iets bij Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere maakt grondig werk van de toekomst van Soudal Quick-Step. Of Alaphilippe daar nog deel van kan uitmaken, is koffiedik kijken.

De CEO van Soudal Quick-Step laat zich in zijn column in Het Nieuwsblad uit over wat er momenteel beweegt op de markt. Rond Alaphilippe is er vooral onzekerheid. Patrick Lefevere wil nog eens een goed gesprek om professioneel de lucht te klaren. Het is algemeen bekend dat er een periode is geweest dat de spanningen opliepen.

Lefevere ontkent ook niet wat er is gebeurd en wat hij heeft gezegd. Hij wil er voor zorgen dat er niets van blijft hangen. Als het dan tot een vertrek van de Fransman zou komen, wil Lefevere dat ze als vrienden uit elkaar kunnen gaan. Al is het ook nog een optie om samen te blijven werken, maar de Giro heeft de marktsituatie veranderd.

De wet van Lefevere

Alaphlilippe presteerde in Italië immers sterk. Dus moet er wellicht boter bij de vis komen. Dat is een herkenbaar verhaal voor Lefevere, want het is ook het geval bij Valentin Paret-Peintre. Soudal Quick-Step had hem benaderd voor zijn ritzege in de Giro. De sterke man bij de Wolfpack noemt zoiets de 'wet van Lefevere'.

Renners waarin interesse wordt getoond en die ineens beginnen te winnen, jagen hun prijs zo de hoogte in. Lefevere is er overigens ook niet over te spreken dat het nieuws over een eventuele overstap van Paret-Peintre al in HLN stond. Er was nog niet eens de tijd geweest om tijdig de ploegleiders te kunnen inlichten.

Lek bij Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere vermoedt dat het lek in zijn eigen ploeg zit en had meer discretie gerekend. Overigens geeft hij aan dat er nog niets getekend is. Afwachten dus of hij Paret-Peintre wel degelijk kan binnenhalen.