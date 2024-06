Visma-Lease a Bike kijkt nu naar de man die nooit teleurstelt en die heeft wat te zeggen over Remco Evenepoel

Wel tegenstanders van het kaliber van Evenepoel, maar geen Vingegaard voor Visma-Lease a Bike om in te zetten. Tenminste, nog niet. Wie moet dan wel de handschoen opnemen?

Visma-Lease a Bike kijkt hiervoor naar Sepp Kuss, maar ook naar Matteo Jorgenson. Het grote lichtpunt in een jaar gekruid met pech. Zijn komst is al een schot in de roos gebleken: de Amerikaan stelt nooit teleur. Niet in de klassiekers (winst in Dwars door Vlaanderen) en niet in het rondewerk (eindzege in Parijs-Nice).

"We starten deze wedstrijd met klassementsambities voor mijzelf en Sepp", blikt Jorgenson op de site van zijn werkgever vooruit naar de Dauphiné. "We verschijnen aan het vertrek met een sterk zevental, waarvan het overgrote deel in de afgelopen periode al samen op pad is geweest in de voorbereiding op de Tour."

Concurrentie moordend door Evenepoel & co

Een tegenstander als Evenepoel zorgt er voor dat de concurrentie enorm groot is, ook al keert hij nog maar net terug uit blessure. Dat is alleszins de redenering van Jorgenson, die onder de indruk is van de startlijst. "De concurrentie is moordend, gezien de aanwezigheid van onder meer Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Juan Ayuso."

Langs de andere kant is er ook het nodige vertrouwen, vanwege de geleverde arbeid van de voorbije weken. "Het niveau zal ongetwijfeld hoog liggen, maar dat is alleen maar goed na het afgelopen trainingsblok."