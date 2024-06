"Papa zou trots zijn": Van der Poel, Philipsen & co delen gekke beelden vanop training

Terwijl sommige renners in Zuid-Frankrijk gaan beginnen aan het Critérium du Dauphiné, zijn er andere renners op (hoogste)stage in onder meer Italië, Spanje en Frankrijk. Daar worden ze geconfronteerd met ... sneeuw.

Jasper Philipsen zit met een groep ploeggenoten in La Plagne. Daarbij ook Mathieu van der Poel, die weliswaar een paar dagen later dan de rest aansloot. En La Plagne kennen we als een zeer bekend skioord.

Die naam deed het deze week alle eer aan, want op en rond de wegen lag het vol sneeuw. Het noopte de renners tot de nodige humor. "Ik denk dat we gaan skiën vandaag", aldus Jasper Philipsen op de sociale media.

Hij was niet de enige die de sociale media gebruikte om te praten over de zaak. Ook van der Poel schuwde de woorden op Strava niet na een trainingsritje met Rickaert: "Ik denk dat papa trots zal zijn", met een foto erbij van hem en Rickaert in de sneeuw.

Winterse foto's

Michael Matthews is volgens de sociale media dan weer in Livigno in Italië. Ook daar is het weer nog steeds guur en winters, eerder dan zonnig en zomers. Hij liet een foto zien van zijn terras en hoe het er buiten aan toe ging.

De renners kunnen ondanks het winterse weer wel gewoon trainen zoals ze verwacht hadden, dus de voorbereiding op de Tour de France en andere doelen voor de zomer komen in principe voor niemand in het gedrang.