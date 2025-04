🎥 Krijgen kansen van Van der Poel een knauw? Topfavoriet komt zwaar ten val in de Ronde

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Hebben de kansen van Mathieu van der Poel op een historische vierde zege in de Ronde van Vlaanderen een knauw gekregen? De topfavoriet ging zwaar tegen de grond, maar kon wel verder.

Komt er straks geen historische vierde zege van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen? De Nederlander ontsnapte de voorbije jaren aan pech of valpartijen, maar dit jaar was het wel prijs voor Van der Poel.

Op zo'n 125 kilometer van de streep, in de afdaling naar de Eikenberg, ging Van der Poel samen met enkele ploegmaats zwaar tegen de grond. Een renner van EF Education-EasyPost ging als eerste tegen de grond en nam enkele renners van Alpecin-Deceuninck mee.

Kan Van der Poel bekomen van valpartij?

Van der Poel kon wel weer verder, maar toch met een stevige grimas op zijn gezicht. In het peloton ging het blok er even op, waardoor Van der Poel tijdens de beklimming van de Eikenberg kon terugkeren. Met behulp van Gianni Vermeersch.

Vraag is wel hoe deze valpartij gevolgen zal hebben voor Van der Poel in de finale. Die begint pas over zo'n 50 kilometer, wanneer de Oude Kwaremont, de Paterberg en de Koppenberg beklommen moeten worden.

In 2019 kwam Van der Poel al eens ten val in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Toen begon hij aan een stevige inhaalrace, maar strandde op plek vier. Voorlopig de enige keer dat Van der Poel naast het podium viel in de Ronde.