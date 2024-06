Remco Evenepoel staat te trappelen en pakt uit met voorspelling bij comeback waar iedereen naar heeft uitgekeken

Zo, Remco Evenepoel is weer van de partij! Zijn comeback in het peloton is een feit bij de start van de Dauphiné.

Voor aanvang van de openingsetappe heeft Evenepoel de Vlaamse pers te woord gestaan. "Twee maanden zonder wedstrijd is een lange periode, bijna zoals in een winterperiode. Het mag eindelijk beginnen", zo geeft hij voor de microfoons van Sporza, VTM en Het Nieuwsblad aan dat hij te popelen staat om erin te vliegen.

Al gebeurt dat wel in een sprintersrit, met weliswaar regenachtige omstandigheden bij de start. "De regen valt mee, we hebben al erger gehad. Meteen aandachtig en wakker zijn is goed voor de focus. Het kan meevallen qua hectiek, het is niet de meest technische etappe. De wind had een rol kunnen spelen, maar staat niet hard genoeg."

Evenepoel verwacht een sprint

Het laat Evenepoel toe een voorspeling te maken. "Ik denk dat de sprintersploegen het makkelijk te controleren houden en er een mooie sprint van maken. Een rustige dag is relatief, maar normaal gezien is een sprint moeilijk te ontlopen. Het is aan Lidl-Trek en Decathlon AG2R om te controleren, zij gaan uitmaken wie er wint."

De Belgische kampioen heeft niet meteen schrik voor een gevaarlijke finish. "Het zal snel gaan, maar het is rechtdoor en er is ruimte om het gevaar te ontlopen. In mijn geval heb ik niets te zoeken bij de eerste twintig renners. Ik wil samen met Ilan Van Wilder en Mikel Landa veilig aan de laatste drie kilometer komen."

Evenepoel wil geen dom tijdsverlies

Dat volstaat voor de ronderennrs van Soudal Quick-Step. "En dan laat ik mij uitzakken. Het zou dom zijn om tijd te verliezen, maar het is zeker niet de bedoeling om mij te mengen in de sprint."