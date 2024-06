Tim Wellens komt met duidelijke ambitie aan de start in Critérium du Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het Critérium du Dauphiné is voor veel renners een laatste test richting Tour de France. Voor sommigen is het echter ook een hoofddoel, omdat in de Tour zal moeten worden gewerkt. Dat is ook zo voor Juan Ayuso.

Juan Ayuso moet in de Tour de France het kopmanschap laten aan Tadej Pogacar, die onlangs nog de Giro d'Italia won. Maar in het Critérium du Dauphiné lijkt de jongeling wél zijn eigen kansen te zullen mogen gaan. En dus is Tim Wellens luxehelper van Ayuso namens UAE Team Emirates in de Dauphiné. "We starten met de ambitie om het eindklassement te winnen met Ayuso. Ik denk dat de Spanjaard een grote kans maakt", klinkt het. © photonews En hij gaat verder in Het Nieuwsblad: "Ik ga proberen om hem zo veel mogelijk te helpen. Al dienen zowel parcours als concurrentie zich dit jaar als zeer pittig aan. De Dauphiné is eigenlijk een mini-Tour de France, maar dan zonder vlakke ritten." Alles op de Tour de France met Pogacar "Ik ben tevreden dat we met een duidelijk doel voor ogen van start kunnen gaan. Op de Sierra Nevada had ik het er laatst met Pavel Sivakov nog over. Hij sprak over zijn tijd bij Ineos Grenadiers en hoe leuk het is om ook nu weer voor een team te rijden dat altijd en overal wil winnen." "Je rijdt vooraan met de voltallige ploeg. Wat koersen veiliger en aangenamer maakt. Je dwingt respect af en bijgevolg voor een stuk ook je eigen geluk", aldus nog Wellens. In de Tour de France zal het van hetzelfde laken een broek zijn, dan in functie van Tadej Pogacar.