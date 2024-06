Remco Evenepoel ziet iets heel duidelijk gebeuren en laat zich uit over de zaak

Maandag staat er al een eerste pittige etappe op het programma in het Critérium du Dauphiné. Kan Remco Evenepoel een eerste keer zijn duivels ontbinden? Of net niet? De renner zelf laat zich uit over de zaak.

Nog geen echt zware cols op maandag, maar toch een aantrekkelijke rit met zo'n 2500 hoogtemeters voor de renners in het Critérium du Dauphiné. De Côte de Fagot, de Col Saint-Thomas, de Côte de Saint-Georges-en-Couzan en de Col de la Croix zijn stuk voor stuk toch gecategoriseerde beklimmingen.

Wel maar van tweede of derde categorie, maar toch. En dan moet het slotakkoord nog komen: de Col de La Loge, op een hoogte van 1255 meter. En daar ligt ook de finish. Een Evenepoel die zich goed voelt? Die valt aan.

Zijn ploeg heeft beslist om zich als team de eerste dagen wat gedeisd te houden, maar de vraag is of Evenepoel wel kan/wil luisteren. Vooraf lijkt dat alvast wél het geval, want hij wil nog niet meteen ten strijde trekken.

Sprint met een man of 30-40?

"Qua acties ondernemen is het moeilijk vandaag. Niemand is echt gebaat bij aanvallen, want er staat ook wat tegenwind op de klim", aldus Evenepoel in zijn analyse vooraf bij VTM Nieuws. Hij verwacht geen solo-overwinning.

"Ik denk dat we zullen sprinten met een man of 30-40. Dan zijn er vele kanshebbers, ik denk dat zowel Ilan als ik kans maken op zo'n aankomst. We zullen wel zien wie er het beste is en dan gaan we onderweg afspreken wie er zal sprinten."