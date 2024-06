Visma-Lease a Bike analyseert de comeback van Wout van Aert en is niet blind voor zorgwekkende vaststelling

De comeback van Wout van Aert is niet helemaal zonder zorgen verlopen. Dat moet Visma-Lease a Bike ook erkennen.

Ploegleider Frans Maassen blikt bij Het Laatste Nieuws terug op de eerste wedstrijd van Wout van Aert in lange tijd, de Ronde van Noorwegen. In zijn analyse haalt Maassen meteen aan wat wellicht de meeste zorgen baarde. "Het was niet iets voor Van Aert, dat hij op het einde van de eerste en tweede etappe moest afhaken bergop."

"Maar dan nam hij op dag drie en vier deel aan de massasprint", gooit Maassen het nadien toch weer over een positievere boeg. "En de slotrit had hij eigenlijk moeten winnen. Misschien kwam de Ronde van Noorwegen iets te vroeg voor hem. Maar het is wel Wout van Aert. Hij herstelde snel en iedere dag ging het beter."

Nog werk aan de winkel voor Van Aert

Wat is dan de balans op dit moment? "Hij had een goed gevoel na Noorwegen. Maar er is natuurlijk wel nog veel werk aan de winkel." Daar zullen ze op hoogtestage wel mee aan de slag gaan, maar het moet dus nog blijken of Van Aert effectief aan de start van de Tour de France zal staan dit jaar. En zo ja, met welke intenties.

"Veel zal ook afhangen van de rol die Van Aert krijgt, mocht hij de Tour rijden. Met of zonder Vingegaard, dat zal telkens een andere rol zijn. Hij is slim, hij kan zelf oordelen of hij de Tour nodig heeft om zijn olympische droom te realiseren, dan wel of hij in juli beter een hoogtestage houdt in Livigno."