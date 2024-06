CEO van Lotto Dstny probeert de kalmte te bewaren, maar de realiteit is totaal anders

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dstny heeft zijn overeenkomst met de wielerploeg nog niet verlengd. Daardoor is er momenteel geen ruimte om contracten af te sluiten.

Lotto Dstny heeft geen zekerheid dat Dstny ook in 2025 als naamsponsor aan de ploeg verbonden zal blijven. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor de wielerploeg.

Zolang er geen duidelijkheid is, worden er voorlopig ook geen nieuwe contracten meer afgesloten. Dat zorgt ervoor dat bepaalde renners, zoals Victor Campenaerts, andere oorden opzoeken.

CEO Stéphane Heulot probeert de kalmte te bewaren in de huidige situatie, al ligt dat helemaal niet voor de hand om op die manier verder te moeten werken.

“We maken constant analyses. Renners, die komen en gaan. Dat moet je aanvaarden en voor zowel renner als ploeg kan het goed zijn om andere uitdagingen te zoeken. Ik handel in eerste instantie in het belang van het collectief, niet in het belang van een individu”, zegt Heulot aan Het Nieuwsblad.

Kan nog even duren

De duidelijkheid over de sponsoring van Dstny komt er wellicht pas in de zomer, mogelijk pas in augustus. Rijkelijk te laat, als je de ploeg voor 2025 op dat moment eigenlijk al rond zou moeten en willen hebben.

“Natuurlijk wou ik dat het Kerstmis was en dat er tal van cadeautjes onder de boom lagen. Maar zo is het niet. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat de ploeg blijft presteren zoals ze bezig is”, klinkt het nog bij Heulot.

“Ik vraag aan mijn renners om zich te focussen op het sportieve en vertrouwen te hebben. Er is geen enkele reden om te panikeren. We blijven kalm, voetjes op de grond, zonder de realiteit uit het oog te verliezen.”