Landgenoot gaat nog op hoogtestage, maar weet niet of hij naar Tour de France mag

Binnen een goede drie weken start de Tour de France. Bij heel wat wielerploegen moeten echter nog knopen doorgehakt worden over de selecties.

Heel wat wielerploegen wachten dit jaar extra lang om met hun selectie voor de Tour de France naar buiten te komen. Dat is ook het geval bij Israel Premier Tech.

Onze landgenoot Dylan Teuns is momenteel aan het koersen in de Dauphiné en heeft dan nog een hoogtestage in Livigno gepland, samen met zijn vriendin Elke.

Op individuele basis voorlopig voor tien dagen, want Teuns weet nog niet of hij deel uitmaakt van de Tourselectie van zijn team. Hij zal daar pas het nieuws vernemen of hij in de selectie zit. Na de Ronde van Zwitserland worden de acht namen bekendgemaakt.

“Niemand is zeker”, zegt sportief manager Rik Verbrugghe aan Het Nieuwsblad. “Froome niet, niemand niet. En er is ook absoluut geen druk van geldschieter Sylvan Adams of een andere sponsor om een bepaalde coureur mee te nemen.”

L’Equipe kwam maandag met straffe inside informatie. “Het verhaal dat de Franse sportkrant L’Equipe maandagmorgen schreef waarbij Woods eiste dat Froome er niet bij was in de Tour van vorig jaar, is gewoon bullshit.”

Woods zou dit jaar zelfs niet van de partij zijn, na ziekte in de Giro. “Hij worstelt met de naweeën van een virus en heeft trainingsachterstand. Met Woods hadden we bij de planning van het seizoen afgesproken dat hij voor de Giro en de Vuelta zou gaan. Voor de Tour willen we gewoon de beste acht renners van het moment. We willen signalen zien.”