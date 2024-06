Analisten hebben wat te zeggen na klinkende overwinning van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel won de tijdrit in het Criterium du Dauphiné en mocht daardoor in de gele leiderstrui rondrijden. Wil dat wat zeggen met oog op de zomer? Uiteraard. En wat dan precies? Daar lopen de meningen over uit elkaar.

"We wisten niet hoe Remco Evenepoel zich in de tijdrit zou verhouden ten opzichte van Olympisch kampioen Roglic en Europees kampioen Tarling", aldus Jan-Pieter De Vliegher in Café Koers over de tijdrit van woensdag.

"Dit was het best mogelijke resultaat." Vooraf waren er wel wat vragen over de paraatheid van Remco Evenepoel. De verwachtingen van de Belg zelf werden een beetje teruggeschroefd vooraf, maar de tijdrit was dus prima.

In de tweede en derde etappe hield Evenepoel zich nog wat afzijdig: "Goed dat hij daar de risico's kan vermijden en dat hij niet meegaat in de situatie als Roglic voor een sprint gaat dat hij dan ook wil meespelen."

Hooggebergte de echte test voor Evenepoel?

Rest de vraag: kan Soudal - Quick-Step uiteindelijk de gele trui bij Evenepoel houden? Het weekend wordt meer een test op dat gebied dan de tijdrit op zich. "Het is zeker een vraagteken. De tijdrit geeft een indicatie van de vorm, maar het hooggebergte is nog iets anders."

"Het doet het beste vermoeden, maar het zegt op zich nog niets. Hoe is zijn competitiegewicht bijvoorbeeld op dit moment? Dat kan in het hooggebergte veel belangrijker zijn dan in een tijdrit bijvoorbeeld", beseffen ze.