Lefevere en BORA-hansgrohe reageren op kritiek van Visma Lease a Bike in Dauphiné

Visma Lease a Bike verloor met Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk twee belangrijke pionnen. Achteraf was Richard Plugge van de Nederlandse wielerformatie zeer kritisch voor de organisatie. “Zou dit in de F1 gebeuren? Of zou de veiligheidsorganisatie vooraf maatregelen nemen?”, vroeg hij zich af op sociale media.

Patrick Lefevere van Soudal-QuickStep en Rolf Aldag van BORA-hansgrohe relativeren die kritiek van hun collega van Visma Lease a Bike. “Eén kilometer verder was het alweer opgedroogd, maar jammer genoeg is het al lang onderdeel van onze sport”, vertelde Rolf Aldag.

“De meest recente valpartijen blijven altijd in je geheugen, maar het is iets van alle tijden. Wel zijn er meer, maar dat komt door meer verkeersmeubilair en dergelijke. Een val zoals deze, op gladde wegen, hebben we in het verleden gezien en die gaan we ook nog zien.”

Zelfde verhaal van Lefevere die de koers ter plekke volgt. “Ik was 600 meter vóór de top van de heuvel. Tot bijna tien minuten voor de aankomst was de weg droog, maar een regenbui veranderde alles in vijf minuten. Dit keer kan niemand de schuld krijgen, anders zou ik de eerste zijn die kritiek levert.”

