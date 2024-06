Duidelijk plan voor Uijtdebroeks & co: dit zijn de starttijden voor de Ronde van Zwitserland

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag begint de Ronde van Zwitserland met een korte individuele tijdrit van net geen vijf kilometer. Dan wordt het onder meer uitkijken naar hoe Cian Uijtdebroeks bij zijn comeback na zijn opgaven in de Giro d'Italia voor de dag zal komen.

Ondertussen zijn de starttijden voor de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland bekendgemaakt door de organisatie vanuit Zwitserland. Jan Sommer mag in eigen land om 14.08 uur de spits afbijten in de Ronde van Zwitserland.

Vier minuten later staat met Cedric Beullens al een eerste Belg aan de start. Ook Joao Almeida, Cian Uijtdebroeks, Egan Bernal en de Zwitserse tijdritspecialist Stefan Küng zijn bij de eerste starters om meteen een tijd neer te zetten.

Heel veel interessante namen aan de start in Zwitserland

Tel Toro, Pidcock en Carapaz vertrekken pas een uur later, Soren Kragh Andersen en Jacopo Mosca worden vijf voor vijf de laatste renners die zullen vertrekken. Rond 17 uur weten we dus wie de eerste gele trui mag omgorden.

Na de tijdrit van zo'n 4,7 kilometer gaat het in gestrekte draf over een aantal interessante tussenetappes, waarna ook heel wat bergen de revue zullen passeren. De Ronde van Zwitserland is de laatste voorbereidingskoers voor velen op de Tour de France.

Ook wij houden u de hele week op de hoogte van het reilen en zeilen van de renners in de Ronde van Zwitserland.