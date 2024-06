Het was lang wachten: dit heeft Yves Lampaert te zeggen na eerste zege in twee jaar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Ronde van Zwitserland begon met een korte tijdrit van een kleine vijf kilometer in Liechtenstein. Van Vaduz naar Vaduz werd het een pittige strijd, met Yves Lampaert als overwinnaar. Die mocht voor het eerst in twee jaar nog eens juichen.

Twee jaar geleden won Yves Lampaert al eens een hele mooie tijdrit, toen in Kopenhagen voor de Tour de France. En toen mocht hij de gele trui aantrekken als leider in de stand, een heel mooi moment voor Lampaert.

Sindsdien mocht Lampaert niet meer juichen, maar in de Ronde van Zwitserland was het eindelijk nog eens raak voor de 'Farmer's son'. Uiteindelijk was Yves Lampaert amper drie seconden sneller dan lokale favoriet Stefan Bissegger.

Overwinning doet deugd voor Lampaert

"Bijna 2 jaar na mijn zege in de Tour kan ik weer winnen. Het doet deugd dat ik mijn handen nog eens in de lucht kan steken", was Yves Lampaert duidelijk over zijn overwinning bij Proximus Pickx.

© photonews

Lampaert moest er vandaag ook nog lang voor wachten, want hij zat bijna van de start tot het einde in de hot seat voor hij echt kon gaan juichen: "2,5 uur zitten wachten, dat is lang", kon er lachje af bij de ritwinnaar van dienst.

"Dat ik ook nog de trui mag dragen, is een mooie surplus. Het wordt lastig om die morgen te verdedigen. Het kan zijn dat er een grote groep naar de finish komt. Hopelijk wint er dan iemand die niet te kort staat in het klassement. Of misschien kan ik zelf iets doen."