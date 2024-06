Naar de Tour de France of niet? Ploegleider heeft wat te zeggen over Wout van Aert

Wout van Aert heeft zijn comeback met succes afgewerkt in de Ronde van Noorwegen. Vraag blijft nu waar de volgende doelen liggen voor Van Aert. De Ronde van Noorwegen was een eerste stap, nu moet het verder gaan richting Tour de France.

Een week geleden was er nog veel onduidelijkheid binnen Visma - Lease a Bike. "Alles ligt nog open. Een hoogtestage, nog een rittenwedstrijd, de scenario’s kan iedereen zelf wel invullen", zei ploegleider Arthur van Dongen bij Het Laatste Nieuws.

Bij Visma-Lease a Bike wisten ze zelf nog niet wat het zou worden. Of ze wilden het nog niet zeggen. Deze week werd er geëvalueerd. De ploegleider heeft nu nog een keertje opnieuw in zijn kaarten laten kijken over de zaak.

© photonews

"Wat voor hem dan het moeilijkste is, is dat het lastig om net zoveel af te zien om gelost te worden als af te zien om voor de overwinning te rijden", gaf hij nu aan tegen In de Leiderstrui. En dat heeft zo zijn gevolgen volgens de ploegleider. "Wout weet prima waar die staat, hij is een slimme vent die heel goed weet hoe de vlag erbij hangt."

Nog een aantal weken tot de Tour

"De signalen die ik krijg, zijn dat het goed gaat. Maar ook dat ze nog lang niet zijn waar ze moeten zijn. Dat kan nog komen, we hebben nog een aantal weken", blijft Van Dongen nog een beetje op de vlakte richting de Tour.

"Op zich zijn het goede signalen, maar de voorbereiding is hoe dan ook anders dan de geijkte voorbereiding. Op alle mogelijke manieren blijven er hoe dan ook vraagtekens richting de Tour, dat is gewoon zo."