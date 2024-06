Wout van Aert ziet cruciaal moment al verschijnen aan de horizon

Wout van Aert heeft nog wel even, maar een cruciaal moment voor hem is nu toch niet zo ver af meer. Dat is immers het BK op de weg.

Het is momenteel echt gissen naar hoe het nu juist staat met het niveaupeil van Wout van Aert. Na zijn deelname aan de Ronde van Noorwegen is hij nu op hoogtestage in Tignes om daar aan zijn conditie te werken. Het is moeilijk inschatten of hij daar voldoende progressie maakt om straks naar de Tour de France te kunnen.

Arthur van Dongen doet in een gesprek met In De Leiderstrui toch een verdienstelijke poging. "Uiteindelijk is Wout met een goed gevoel uit Noorwegen gekomen. Hij heeft daar vier dagen goed kunnen koersen, is beter geworden en is nu goed aan het trainen." Het is dus hopen dat dat ook zijn vruchten zal afwerpen.

Van Aert rijdt BK in Zottegem

Er staat ook nog een bepaalde waardemeter op het programma die moet onthullen of dat effectief het geval is: het BK op de weg. Dat gaat op 23 juni door in Zottegem. Daar zal Van Aert aan meedoen. Zijn hoogtestage zal er dan al opzitten, want op dat moment zijn we slechts een kleine week verwijderd van de Grand Départ.

"Het Belgisch Kampioenschap gaat een goede graadmeter worden, met een mooi, zwaar parcours zoals ik het heb vernomen", zegt zijn ploegleider bij Visma-Lease a Bike. "Het zal dus mooi zijn als we daar kunnen kijken hoe hij ervoor staat." Dat wordt dus een volgende cruciale afspraak in het wielerseizoen van Wout van Aert.

Fans Van Aert duimen

Arthur van Dongen heeft ook nog wel enkele andere zaken overteld over de hoogtestage van Van Aert. De fans van Wout kunnen ondertussen enkel duimen dat het goedkomt.