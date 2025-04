Visma-Lease a Bike keert zijn kar helemaal: Van Aert krijgt opvallende ploegmaat in Parijs-Roubaix

De ploeg van Visma-Lease a Bike zal er zondag in Parijs-Roubaix helemaal anders uitzien. Wout van Aert zal onder meer een piepjonge ploegmaat aan zijn zijde krijgen.

In Parijs-Roubaix trekt Visma-Lease a Bike een nieuw blik renners open. Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson, naast Van Aert de beste twee renners van Visma-Lease a Bike in de Ronde van Vlaanderen, komen niet aan de start.

De Nederlandse ploeg kan ook niet rekenen op Christophe Laporte en Olav Kooij, die in de lappenmand liggen. En dus moet Visma-Lease a Bike een beroep doen op renners die het eerst niet wilde opstellen.

Brennan rijdt Parijs-Roubaix

Onder meer de jonge Brit Matthew Brennan (19) zal aan de start komen. En dat terwijl Grischa Niermann twee weken geleden nog dit zei over Brennan. "In de toekomst zou Matthew dat zeker kunnen. Maar voor dit jaar komt dat nog wel te vroeg en te snel", zei hij bij WielerFlits.

Nu bevestigt Niermann zelf dat hij aan de start komt. "Matthew heeft ons al meerdere keren verbaasd. Het feit dat hij nu al drie profzeges heeft, is fantastisch. Gezien zijn steile leercurve, hebben we zijn programma een beetje aangepast", zegt hij bij Cyclingnews.

"In een monument als Parijs-Roubaix heeft hij nog alles te leren. Aanstaande zondag verwachten we niks van hem, we leggen hem geen druk op. We hopen dat hij deze koers met zich meedraagt tijdens de rest van zijn carrière."