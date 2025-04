Komt het goed voor zondag? Zorgen over Jasper Philipsen voor Parijs-Roubaix

Jasper Philipsen moest in de Scheldeprijs opnieuw tevreden zijn met een tweede plaats. En zij trekt ook niet zorgenloos naar Parijs-Roubaix van zondag.

Drie weken geleden in Nokere Koerse kwam Jasper Philipsen zwaar ten val in de slotkilometer. Hij was goed genoeg om te starten in Milaan-Sanremo, maar Philipsen moest toch snel de rol lossen op de Cipressa.

In Gent-Wevelgem voelde Philipsen zich wel goed, in Dwars door Vlaanderen dan weer minder. En zo ging het ook op training de voorbije week. "Het is een beetje moeilijk. Ik heb vooral ook veel last van hoofdpijnen, wellicht het gevolg van een kleine whiplash", zegt hij bij HLN.

Zal Philipsen in orde zijn voor Parijs-Roubaix?

Volgens Philipsen niet onlogisch als je weet hoe hard hij op zijn gezicht is gevallen. Zijn val zindert dus nog na, maar dat wordt osteopatisch behandeld. Er wordt vooral gewerkt op de nekspieren van waaruit de pijn uitstraalt naar zijn hoofd.

"Allesbehalve comfortabel, maar tegelijk ook niks onoverkomelijks, denk ik. Het zou geen excuus mogen zijn voor zondag." Philipsen wil zo goed mogelijk aan de start proberen te komen en opnieuw meedoen voor de prijzen.

Hij blijft ondanks zijn kwaaltjes met vertrouwen uitkijken naar zondag, ook omdat het de klassieker is die hem misschien wel het beste ligt. "En waar ik hard voor gewerkt hebt. Het zou dus mooi zijn dat dat werk ook enigszins kan worden beloond."