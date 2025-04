📷 Verkenning van Parijs-Roubaix door Wout van Aert maakt iets duidelijk naar zondag toe

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er is al veel over geschreven, maar het zou er nu in Parijs-Roubaix eindelijk kunnen van komen als het gaat over Wout van Aert en zijn ploegmaten. Kiezen ze voor het GRAVAA-systeem om de Hel van het Noorden iets aangenamer te maken?

Het heeft er alle schijn van dat Wout van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike een geheim wapen zullen inzetten om Parijs-Roubaix te proberen winnen. Meer dan waarschijnlijk zullen ze beroep doen op het GRAVAA-systeem. Visma-Lease a Bike doet vandaag (donderdag) een uitvoerige verkenning van Parijs-Roubaix. Wout van Aert en co stapten even voor de middag op hun fiets voor een lange tocht over de kasseien, weet Sporza. 🇫🇷 #ParisRoubaix



L'Enfer du Nord! 🪨 pic.twitter.com/wHPjGydRZG — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 10, 2025 Daarbij testen Van Aert en zijn ploegmaats het GRAVAA-bandendruksysteem, zo bleek. GRAVAA is een mechanisch snufje waarbij er via een knopje op het stuur wat extra druk in de bandenspanning gepompt kan worden. Verkenning mét het systeem Omdat een renner op het ene moment gebaat kan zijn bij meer druk en op een ander moment bij minder druk, is dit een handige manier om doorheen een wedstrijd de bandenspanning te regelen. Dat zou een lekke band kunnen vermijden. Dylan van Baarle en Edoardo Affini hebben het systeem twee jaar geleden al eens gebruikt en onder meer Pauline Ferrand-Prévot gebruikte het vorige week op weg naar een podiumplek in de Ronde van Vlaanderen.