Dirk De Wolf twijfelt aan groot doel van Lotte Kopecky: "Zal heel moeilijk worden voor haar"

Lotte Kopecky won voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen, maar heeft ook een doel gemaakt van Luik-Bastenaken-Luik. Toch wordt er getwijfeld aan de kansen van Kopecky.

Voor Lotte Kopecky is het een apart voorjaar. Ze begon pas op 22 maart in Milaan-Sanremo aan het seizoen en had voor de Ronde van Vlaanderen ook nog niet gewonnen. Die nul heeft dus al kunnen uitvegen.

Zondag wil Kopecky ook voor de tweede keer op rij Parijs-Roubaix winnen, maar ze heeft ook een groot doel gemaakt van Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd Kopecky daar 38ste op meer dan twee minuten van winnares Grace Brown.

Kan Kopecky Luik-Bastenaken-Luik winnen?

Kopecky heeft zich deze winter meer gefocust op klimmen en wil dus echt mee strijden voor de zege in Luik. Dirk De Wolf heeft daar zijn bedenkingen bij. "Ik zeg het om haar te prikkelen, maar ik denk dat het heel moeilijk zal worden tegen Vollering", zegt De Wolf bij Wielerclub Wattage.

Ook Jan Bakelants sluit zich daarbij aan, maar sluit een stunt van Kopecky ook niet uit. "Ze heeft ook al dingen gedaan die we niet voor mogelijk hielden, zoals tweede worden in de Tour. Dat vond ik heel straf."

Maar Kopecky zou er ook voor kunnen kiezen om zich enkel te focussen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Zij kan die twee koersen winnen, maar heeft ook mogelijkheden om andere koersen te winnen. Dus er is niks mis met wat ze nu probeert", besluit Tom Boonen nog.